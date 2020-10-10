《惡之花》爛尾了嗎？一度獲封2020年度韓國神劇　大結局竟然係…

《惡之花》今年當之無愧的韓劇最佳，劇情節奏分明，全員演技線上。我再帶大家回顧一下劇情，男主用白希成這個身份與女主相愛多年，過著平凡卻快樂的生活，他做著自己喜歡的金屬工藝品的工作，妻子依然是在前線努力奮鬥的超強女刑警，還有一位可愛善良的女兒（軟萌的小奶音不知道你愛不愛），他們是幸福的一家人，外人眼中的模範家庭。白希成雖然是用善意的謊言來隱藏自己，不願讓妻子知道以前那個受傷的自己。

最後一集，男主都秀賢和真正的殺人兇手搏鬥，為了保護自己珍惜的妻子，被兇手拿槍傷到，暈倒後在醫院裡，發現自己失憶了，這些年在自己身上發生的事情都記不起來了。因為他記不得和妻子以前相處的點點滴滴，也記不清自己是怎樣陷入與妻子的愛戀中。

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所以他逃避妻子，因為他記得以前的自己，曾經遭受過的不公待遇，父親是連環殺人犯，村子裡的村民以及學校的同學全部成為了他們姐弟倆的敵人，大家帶著惡意的眼光，用偏見懲治他們，沒有誰能站在他們那一邊，沒有誰會毫無條件地相信他們，男主當時應該很害怕吧，媒體採訪的相機和話筒，讓他想起小時候，爸爸的事情暴露出來後，自己和姐姐受到的歧視。

男主雖然對10幾年來有關妻子的記憶消失，但是對妻子的那種熟悉的感覺，以及關心她愛護她的本能依舊存在。雖然他剛開始拒絕妻子，是害怕這樣的自己無法與守護她周全，他對自己沒有信心，他害怕以前的自己自私地利用妻子的感情才和她在一起，是為了保護自己而不是因為真正的愛她。

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在妻子打算放手，離開這個地方，去別的地方從新開始，男主找到他們第一次約會的地方，也去監獄看了曾經互相利用的母親，得知妻子是自己特別珍惜的人。最後一刻，當他發現自己的工作室，看到自己的筆記和工作室名字。才真正意識到自己以前雖然隱藏身份，但是他已經深愛著妻子卻不自知，即使以前的自己無法感知他人的情緒與愛，但妻子是這個世界上他最關心最想要守護的女人

所以這部劇不僅沒有爛尾，而且很好的呼應著主題。不管我變成什麼樣子，對你的愛依舊不變，甚至更加深厚。一定要好好的愛下去啊，和最愛你的女兒和妻子一定要幸福。

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