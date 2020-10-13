《惡作劇之吻》台版15周年重溫鄭元暢林依晨經典！日韓泰先後翻拍

2005年的偶像劇《惡作劇之吻》今日開播滿15週年！台版劇情遵循原著漫畫，由鄭元暢、林依晨分別詮釋男女主角江直樹與袁湘琴，形象風格深植人心、大受歡迎；2007年再出續集《惡作劇2吻》，從兩人的婚後故事展開，這段傻丫頭與天才帥哥的浪漫故事，成為許多劇迷心中最經典的版本。

除此之外，原聲帶更以不同主角心境量身打造歌曲，深具巧思，搭配劇情播出後令觀眾印象深刻。其中，經典片尾〈惡作劇〉，被網友評為「搭劇神曲」，前奏一下劇中畫面幕幕湧現！

+ 4 + 4 + 4

《惡作劇之吻》從1996年至今，開拍了日版、台版、韓版、泰版，熱潮蔓延全亞洲。

日版

1996年開播的日版《惡作劇之吻》，是該劇本首次被翻拍為電視劇，由柏原崇、佐藤藍子主演，當時日本、台灣、香港皆創下超高收視率，緊接著日本漫畫翻拍偶像劇開始掀起熱潮（例如：流星花園、花樣少年少女）。

+ 2 + 2 + 2

韓版

2010年開播的韓版《惡作劇之吻》，找來當時韓版《流星花園》爆紅的金賢重搭檔庭沼珉，分別飾演江直樹與袁湘琴。可惜播出後男女主角演技備受爭議，雖然翻拍話題度依然十足，但收視卻不如預期。

日版再翻拍

2013年日本二度翻拍，找來古川雄輝和矢作穗香主演，古川雄輝詮釋的江直樹大獲好評，甚至被日媒稱為最貼近原作的男主角，為此劇增添不少關注度。

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泰版

2014年飾演泰版《浪漫滿屋》的人氣CP Mike和Aom，隔年再次搭檔合作泰版《惡作劇之吻》，再次掀起一股熱潮！

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2016年台版再翻拍

隨著《惡作劇之吻》人氣跨國蔓延，2016年台版再次翻拍，找來新生代演員李玉璽、吳心緹擔綱男女主角，重新詮釋經典。此外，兩人也一同為新《惡吻》量身打造的OST，獻聲〈討厭喜歡你〉、〈惡作劇之後〉等多首歌曲。

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翻拍電影版《一吻定情》

2019年由《我的少女時代》導演陳玉珊翻拍成電影《一吻定情》，找來王大陸、林允領銜主演，上映前觀眾都認為王大陸的外型更適合演阿金，不過看完電影反而覺得「王大陸意外的很適合演江直樹！」，另外，由徐佳瑩演唱的主題曲〈真的傻〉也登上去年年度累積榜第11名的好成績呢！