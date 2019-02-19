【一吻定情．影評】陳玉珊捉到鹿仲識脫角！脫胎換骨的惡作劇之吻

對於少女心噴發的電影，《一吻定情》其實很認真的架構出昔日我們着迷於90年代《惡作劇之吻》，將完整的不寫實擺置在我們關注的少年時期裡面，高冷帥氣又聰明的天才學霸江直樹（王大陸飾演），智商高達200，卻對於情感普遍失能，深深着迷於他的少女原湘琴（林允飾演），他們之間應該有多少浪漫來鋪敘呢？

《一吻定情》劇照

《一吻定情》將這麼長的劇情濃縮其中，雖然電影不過短短兩小時，當年我們無論是看柏原崇、佐藤藍子的日劇版，或是鄭元暢、林依晨的台劇版，我們每一回都能看到湘琴那麼努力，義無反顧的為了直樹好，漸漸融化了直樹，於是體會眼前的這個女孩就是他夢寐以求的完美對象，雖然很笨，但是很貼心。

所以就是這樣吧，《一吻定情》很認真讓我們回想起當初努力愛一個人的感覺，電影前半段瀰漫着濃厚的日漫中二感，但似乎只為了鋪陳，跳脫那一切荒謬之後，男女主角慢慢長大，面臨到現實生活中的不公，卻也在多次回首顧盼時，都沒有忘記當初那個深深愛着自己的人，那麼天真，大無畏，卻可愛極了。

《一吻定情》劇照

王大陸一改過去的痞子形象，《一吻定情》讓他變成冷漠學霸，看似突兀，不過久了以後也習慣，林允則也是真的可愛，呆萌呆萌的模樣，很討喜。不過結尾那結合當代的手機通訊設備，依舊隱藏着陳玉珊執導電影的浪漫初衷，對我們來說，無論是在微信朋友圈或是臉書動態，只有一個人可以看見的動態，其他人，都不知道，在這廣大的網絡世界裡面，只有妳才有資格知道，我愛妳。

「如果最後跟你結婚的人不是我，記得要找到一個比我還要愛你的人。」

「找得到嗎？」

即便《一吻定情》的故事模板套用至原版多田薰的少女漫畫，但絕大部分故事都由陳玉珊重新發想，但她倒是很敏感的掌握住了電影裡面青春男女面對愛情的勇敢面貌，畢竟我們的人生這麼短，愛情更短，難得有機會可以勇敢愛上這麼一回，怎能放棄呢？在這部電影裡面，你會看到這樣的勇敢。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

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