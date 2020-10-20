日本神人自製超可愛Pokemon馬卡龍還原度100%　仲有鬼滅等作品

日本烹飪達人又有了全新作品，那就是「傻鴨馬卡龍」！透過法式知名甜點馬卡龍的圓餅厚度，加上傻鴨招牌的獸嘴，成品一出馬上就令精靈寶可夢（Pokemon）迷為之瘋狂！

擁有近 3 萬人追蹤的日本甜點達人 @YuicihiroG 這一次發想了「傻鴨馬卡龍」，將這款法國經典小圓餅化身成傻鴨最具代表性的黃色，還在馬卡龍上做出超過 8 種不同的傻鴨神情，擺在一起格外趣味橫生。

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從黃色的圓餅底開始烤起，馬卡龍可以說是甜點界「難做又耗時」的代表性烘焙名單之一，但是能夠像這位日本神人做出如此可愛的「精靈寶可夢馬卡龍」的話，包裝起來拿去送人簡直就像是從寵物小精靈官方店買來的禮品！這位日本甜點大神的「傻鴨馬卡龍」一出，很快就獲得了近 4 萬網友狂讚，原 PO 還分享了自己做了不同顏色的傻鴨馬卡龍。

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這位日本烹飪達人還公開了「傻鴨黃色馬卡龍」製作配方和完整烘焙過程，讓你也可以跟著一起學。同時他之前也曾做出過其他精靈寶可夢和《動物森友會》各種造型的可愛甜品，讓許多網友紛紛跪拜：「拜託你開放委託！我絕對願意出錢買」、「看起來很好吃也很可愛」、「我缺的是材料嗎？我缺的是向你一樣的神手！」、「吃了會跟傻鴨一樣變傻嗎？」、「要瘋了，這實在太可愛」有厲害的甜點達人願意挑戰看看嗎？

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