法國美食│精選7間巴黎甜品店　經典法式馬卡龍層次分明口感綿密！

當我們提到法國甜點，您是否也與我們一樣立刻聯想到馬卡龍呢？最能代表法國的甜點，也是讓甜點控為之瘋狂的馬卡龍，您來到法國旅遊絕對不能錯過以下7家巴黎馬卡龍店！ 完美的馬卡龍，口感層次分明，放在手上時輕巧的馬卡龍，讓人深怕一個不小心就破壞了其完美的形象，就讓大家所說的馬卡龍如同少女心，一碰就會碎。外酥內軟馬卡龍，入口後更是迷人，又綿密還帶點黏牙，滿滿的香氣圍繞在口中更是讓人無法自拔。

▼▼按圖放大看哪7間到巴黎必食的甜品店▼▼

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巴黎甜點店 Top1 獨特口味．PIERRE HERMÉ

Pierre Hermé是法國世界知名的馬卡龍專賣店，前來遊玩的旅客更是趨之若鶩，想必大家一定也不陌生吧！Pierre Hermé尤其以他們季節限定，以及獨特的馬卡龍口味深受顧客喜愛；他們大膽地以獨特的口味挑戰經典甜點，成功地吸引大家的目光！

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地址：72 rue Bonaparte, 6th arrondissement 營業時間：每日10 AM to 7 PM

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巴黎甜點店 Top2 百年不朽馬卡龍傳奇．LADURÉE

Ladurée，法國百年經典馬卡龍店，從開業至今已經有150年歷史；受封為全世界最大的馬卡龍精緻甜品店，在世界各地皆能找到他們的身影，入駐許多精品百貨及商場。

Ladurée為高價位甜點店，但Ladurée精緻完美的馬卡龍，層次分明的口感您當下真正品嘗時更是展現地一覽無遺！Ladurée在巴黎有非常多分店；然而，我們推薦座落在香榭麗舍大道上的Ladurée，店內華麗的裝潢，女人無法招架的法式優雅氣氛，來場少女心的下午茶時光您絕對不會失望！

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地址：75 avenue des Champs-Elysées, 8th arrondissement 營業時間：每日8:30 AM to 11:30 PM.

巴黎甜點店 Top3 巴黎第一．CARL MARLETTI

Carl Marletti為巴黎歌劇院旁知名的和平咖啡館甜點主廚所開，是巴黎當地一家非常著名的甜點店，店內的檸檬塔更被評為巴黎最好吃的檸檬塔。

Carl Marletti製作甜點細心接近於完美，將法式甜點帶到另一種層次，尤其是製作困難的馬卡龍更是能品嘗出其精緻的口感。前來巴黎遊玩的旅客千萬不能錯過Carl Marletti甜點店，店內的甜點價位也不算太昂貴。

地址：51 rue Censier, 5th arrondissement 營業時間：週二至週六: 10 AM- 8PM, 週日: 10AM – 1:30PM

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巴黎甜點店 Top4 抹茶控注意！SADAHARU AOKI

Sadaharu AOKI的首席甜點師為1991年前來法國學習法式甜點的日本甜點師Aoki，從Sadaharu AOKI店裡的甜點大家就能了解他的日本文化背景。

他將日本抹茶的文化融入到法式甜點裡，絲毫沒有違和感，更受許多法國當地人的喜愛，他在2005年法國馬卡龍大賽更以抹茶馬卡龍拿到冠軍，如果您是抹茶控＋馬卡龍控，Sadaharu AOKI最適合您不過了！

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地址：35 rue de Vaugirard, 6th arrondissement 營業時間：週二至週六 11 AM to 7 PM, 週日 10 AM to 6 PM, 週一不營業

巴黎甜點店 Top5 獨特店家．ARNAUD LARHER

Arnaud Larher的馬卡龍也相當出色，口味選擇十分豐富，經典又獨特；有趣地是，通常甜點店都是以您選購馬卡龍數量做計價，但在Arnaud Larher店裡馬卡龍計價方式是秤重的喔，十分獨特吧！

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地址：53 Rue Caulaincourt, 18th arrondissement 營業時間：週二至週六 10 AM- 7:30 PM, 週日: 10 AM- 1 PM

朱古力天堂．JEAN PAUL HEVIN

朱古力天堂Jean Paul Hevin，是一家巴黎當地十分受歡迎的朱古力專賣店，店內提供有各種朱古力甜點選擇！因此，他們的朱古力馬卡龍絕對不會讓身為朱古力控的您失望！

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地址：231 rue St. Honoré, 1st arrondissement 營業時間：週一至週六 10 AM-7:30 PM；朱古力棒供應時間 週一至週六 中午12到晚間7點

法式氛圍．CARETTE

Carette分別在巴黎16區的夏佑宮和瑪黑區的孚日廣場都有店面。您可以一邊吃著經典法式馬卡龍，欣賞巴黎標誌艾菲爾鐵塔；或是在圍繞著孚日廣場的拱廊街，感受貴族氛圍！

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地址：4 Place du Trocadero, 16th arrondissement 營業時間：週間 7 AM至11:30 PM，假日：7:30 AM 至 11:30 PM

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