法國美食│精選7間巴黎甜品店　經典法式馬卡龍層次分明口感綿密！

▼▼按圖放大看哪7間到巴黎必食的甜品店▼▼

巴黎甜點店 Top1 獨特口味.PIERRE HERMÉ

Pierre Hermé是法國世界知名的馬卡龍專賣店,前來遊玩的旅客更是趨之若鶩,想必大家一定也不陌生吧!Pierre Hermé尤其以他們季節限定,以及獨特的馬卡龍口味深受顧客喜愛;他們大膽地以獨特的口味挑戰經典甜點,成功地吸引大家的目光!

營業時間:每日10 AM to 7 PM

巴黎甜點店 Top2 百年不朽馬卡龍傳奇.LADURÉE

Ladurée,法國百年經典馬卡龍店,從開業至今已經有150年歷史;受封為全世界最大的馬卡龍精緻甜品店,在世界各地皆能找到他們的身影,入駐許多精品百貨及商場。

Ladurée為高價位甜點店,但Ladurée精緻完美的馬卡龍,層次分明的口感您當下真正品嘗時更是展現地一覽無遺!Ladurée在巴黎有非常多分店;然而,我們推薦座落在香榭麗舍大道上的Ladurée,店內華麗的裝潢,女人無法招架的法式優雅氣氛,來場少女心的下午茶時光您絕對不會失望!

營業時間:每日8:30 AM to 11:30 PM.

巴黎甜點店 Top3 巴黎第一.CARL MARLETTI

Carl Marletti為巴黎歌劇院旁知名的和平咖啡館甜點主廚所開,是巴黎當地一家非常著名的甜點店,店內的檸檬塔更被評為巴黎最好吃的檸檬塔。

Carl Marletti製作甜點細心接近於完美,將法式甜點帶到另一種層次,尤其是製作困難的馬卡龍更是能品嘗出其精緻的口感。前來巴黎遊玩的旅客千萬不能錯過Carl Marletti甜點店,店內的甜點價位也不算太昂貴。

巴黎甜點店 Top4 抹茶控注意!SADAHARU AOKI

Sadaharu AOKI的首席甜點師為1991年前來法國學習法式甜點的日本甜點師Aoki,從Sadaharu AOKI店裡的甜點大家就能了解他的日本文化背景。

他將日本抹茶的文化融入到法式甜點裡,絲毫沒有違和感,更受許多法國當地人的喜愛,他在2005年法國馬卡龍大賽更以抹茶馬卡龍拿到冠軍,如果您是抹茶控+馬卡龍控,Sadaharu AOKI最適合您不過了!

地址:35 rue de Vaugirard, 6th arrondissement

營業時間:週二至週六 11 AM to 7 PM, 週日 10 AM to 6 PM, 週一不營業