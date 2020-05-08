超極巨化Pokemon公仔登場！165cm喵喵怪、4kg比卡超你很想要吧

對於從小就看《寵物小精靈》卡通和打電動長大的朋友來說，比卡超和喵喵怪可以說是最常登場的兩大初代寶可夢Pokemon角色，然而現在Pokemon官方要把喵喵怪和比卡超全部「超級巨型化」了！Pokemon Center宣布要推出「超極巨化狀態喵喵怪／比卡超玩偶」，讓Pokemon迷擁有最「實在」的滿足感。

Pokemon官方設計了全新「超極巨化狀態喵喵怪」尺寸居然達到 165×80×25 厘米，娃娃長到簡直跟一般人的身高差不多，放在床上就可以直接佔據掉一個人的位置，陪伴Pokemon迷入睡。或者也可以像是下圖一樣，拍攝出巨大化後的喵喵怪搞笑邪惡照。

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巨大化的比卡超連份量也變重了，透過側面可以看見這隻「超極巨化狀態比卡超玩偶」看起來更加肥嘟嘟，但可愛的萌臉表情依然沒有改變，讓《精靈寶可夢》系列中這隻最經典的小精靈又有了全新風貌。

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「超極巨化狀態比卡超」玩偶尺寸達到 80×57×60 厘米，重量更達到 4360g，同樣也可以拍出上圖中的巨型怪獸化邪惡氛圍。超巨型喵喵怪單品售價為 33000 日幣，擁有高人氣的比卡超售價則達到 44000 日幣，即日起至 5 月 31 日開放在寶可夢官網上預購，預計今年 10 月開始出貨，你是否也想要這一種份量十足的Pokemon抱枕呢？

還有其他超極巨化公仔（Pokemon官網圖片）

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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