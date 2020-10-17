今年才 30 歲的美國饒舌歌手 Logic，在 7 月發行新專輯《No Pressure》之後就宣告要從 Rapper 音樂事業中正式退休而引發樂迷震驚。主要原因是他在去年與正妹女友 Brittney Noell 正式結婚之後，兩人在今年成功迎接彼此第一個小孩，而曾經過著悲慘社會底層貧窮生活的 Logic，不想要小孩過著跟自己一樣缺少爸爸陪伴的童年，因此毅然決然退休當起「全職奶爸」！
在今年發行的退休專輯新歌〈DadBod〉之中，Logic 不僅唱出了自己現在整個人有多愛妻愛小孩，Vlog 風格的 MV 也拍出了這位饒舌歌手家中大量的動漫電玩蒐藏。不過現在 Logic 一項昂貴的新蒐藏品就轟動了全球，那就是他花了 22.6 萬美元、約港幣 176 萬成功抽到了精靈寶可夢（Pokemon）「噴火龍」稀有卡！
Logic 這筆「噴火龍稀有卡」交易，也打破了任天堂有史以來最昂貴蒐藏卡牌紀錄，過往可從來沒有一筆精靈寶可夢卡牌賣得這麼貴過，同時這張噴火龍還是 1999 年推出的 PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard，未來還有望再升值。
Logic 也在 Instagram 上曝光他拆開這張昂貴「噴火龍稀有卡」的開箱影片，身為超級寶可夢迷的他一次買卡就買整盒，然後與朋友一起興奮拆開發現自己居然中獎了超罕見的噴火龍，讓這一盒要價 22.6 萬美元的卡包直接超值。Logic 對於成功收服這張噴火龍卡牌也感性寫下：
還記得我從小時候就開始沉迷於精靈寶可夢，但我那時還買不起卡牌。我還記得當時自己甚至願意用食物券去跟別人換卡。現在我成為大人，我可以存下我每一分錢並去享受蒐藏寶可夢卡的樂趣，這個旅程就像是實現我的童年夢想，這不是物質層面的東西，而是關於一個重大的體驗。
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When I was a kid I absolutely loved Pokémon but couldn’t afford the cards. I remember even trying to trade food stamps for theirs and now as an adult who has saved every penny he has made being able to enjoy something that I’ve loved since childhood now as a grown man is like buying back a piece of something I could never have, it’s not about the material it’s about the experience.
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