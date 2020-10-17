今年才 30 歲的美國饒舌歌手 Logic，在 7 月發行新專輯《No Pressure》之後就宣告要從 Rapper 音樂事業中正式退休而引發樂迷震驚。主要原因是他在去年與正妹女友 Brittney Noell 正式結婚之後，兩人在今年成功迎接彼此第一個小孩，而曾經過著悲慘社會底層貧窮生活的 Logic，不想要小孩過著跟自己一樣缺少爸爸陪伴的童年，因此毅然決然退休當起「全職奶爸」！

在今年發行的退休專輯新歌〈DadBod〉之中，Logic 不僅唱出了自己現在整個人有多愛妻愛小孩，Vlog 風格的 MV 也拍出了這位饒舌歌手家中大量的動漫電玩蒐藏。不過現在 Logic 一項昂貴的新蒐藏品就轟動了全球，那就是他花了 22.6 萬美元、約港幣 176 萬成功抽到了精靈寶可夢（Pokemon）「噴火龍」稀有卡！

Logic 這筆「噴火龍稀有卡」交易，也打破了任天堂有史以來最昂貴蒐藏卡牌紀錄，過往可從來沒有一筆精靈寶可夢卡牌賣得這麼貴過，同時這張噴火龍還是 1999 年推出的 PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard，未來還有望再升值。

Logic 也在 Instagram 上曝光他拆開這張昂貴「噴火龍稀有卡」的開箱影片，身為超級寶可夢迷的他一次買卡就買整盒，然後與朋友一起興奮拆開發現自己居然中獎了超罕見的噴火龍，讓這一盒要價 22.6 萬美元的卡包直接超值。Logic 對於成功收服這張噴火龍卡牌也感性寫下：

還記得我從小時候就開始沉迷於精靈寶可夢，但我那時還買不起卡牌。我還記得當時自己甚至願意用食物券去跟別人換卡。現在我成為大人，我可以存下我每一分錢並去享受蒐藏寶可夢卡的樂趣，這個旅程就像是實現我的童年夢想，這不是物質層面的東西，而是關於一個重大的體驗。

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