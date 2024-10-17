所謂理財，除了儲蓄以外，了解銀行利率、通脹、股票及債券等基本理論同樣重要！美國金融業監管局曾就美國國民經濟狀況及能力作出多項研究，其一為設立6條問題，以測試國民們的Financial Literacy（金融素養），看看他們對於基礎理財概念有多熟悉！



6條問題主要圍繞各種金融知識，例如利率、通脹、投資風險等方面。這些問題看似老生常談，不過在美國於2018年進行的研究，結果卻顯示於18至34歲的受訪群中，只有17%能正確回答4條或以上問題，就算較為年長的35至54歲群組亦只有33%。全國平均正確回答3條問題、錯誤回答1.3題及不懂回答1.4題，可見大多人的理財知識均相對薄弱。

（《回答吧1988》劇照）

研究報告中亦有提到Financial Literacy（金融素養）與財務能力的關係相當密切，變相有較高金融素養（正確回答到較多問題）會更懂計劃未來理財計劃及預備應急資金，亦會較少濫用信用卡，財務狀況大多會較好。想知自己是否理財白癡？預備好紙筆記下答案！🔻🔻🔻點圖睇6條理財概念問題及解答🔻🔻🔻

+ 10

6條問題測你基本理財概念去到咩程度！

問題1

假設你的儲蓄户口中有$100，並設有2%年利率，五年後，你的户口說有多少錢？

A 多於$102

B $102

c 少於$102

D不知道

問題2

試想像，如你的儲蓄户口的年利率為1%，通貨膨脹為2%。一年後，户口中的金額將會有甚麼變化？

A 變多

B 沒有變化

C 變少

D 不知道

問題3

如果利率上升，債券的價格會有甚麼變化？

A 上升

B 下降

C 維持不變

D 利率與債券價格沒有關係

E 不知道

問題4

與30年期按揭相比，15年期按揭大多會設有較高的每月還款額，但於貸款期內的總利息則會較少。

A.正確

B.錯誤

C.不知道

問題5

投資單一公司的股票，比投資基同基金（互惠基金）會有更安全的回報。

A.正確

B.錯誤

C.不知道

問題6

假設你欠債$1000，收取利息年利率為20%。如果你不償還任何債唄，以這個利率計算，所欠的金額在幾多年後會翻倍？

A.少於2年

B.2至4年

C.5至9年

D.10年或多於10年

E.不知道

即睇正確答案及解答！

問題1

假設你的儲蓄户口中有$100，並設有2%年利率，五年後，你的户口該有多少錢？

答茶A 多於$102

解答：以户口中有$100、年利率為2%為例，一年過後將會獲得$2利息、户口結餘為$102。到第二年則會獲得$2.04利息、户口结餘為$104.04。如此類推，到第五年，户口總結餘則會達$110.4。

問題2

試想像，如你的儲蓄户口的年利率為1%，通貨膨脹為2%。一年後，户口中的金額將會有甚麼變化？

答案: C變少

解答：通服主要指服務及商品價格上升，2%通服率比1%年利率為大，代表你所有的資金已追上不上通脹成本，愛相購買力被削弱。

問題3

如果利率上升，價券的價格會有甚麼愛化？

答案:B 下降

解答：當利率上升時，債券價格會下降，反之亦然。這是因為着利率上升，新發行的債券票面利率會較已發行的舊債券票面利率為高，因此票面息較低的舊債券的價值便會下降。

問題4

與30年期按揭相比，15年期按揭大多會設有較高的每月還款額，但於貸款期內的總利息則會較少。

答案:A 正確

解答：假設兩個年期的利息率是一樣，15年期按揭要支付的利息會較30年期按揭的為少。因為償還本金的速度會較快，所需的利息自然會校少，但每月還款額則高。

問題 5

投資單一公司的股票，比投資共同基金（互惠基金）會有更安全的回報。

答案: B 錯誤

解答：一般來說，投資共同基金的風險會較投資單一公司股票為低，因為共同基金會分散投資各種公司股票，風險亦相對被分散。

問題6

假設你欠債$1000，收取利息年利率為20%。如果你不償還任何債項，以這個利率計算，所欠的金額在幾多年後會翻倍？

答案: B 2至4年

解答：如果你不熟悉複利利息，可能會誤會把20%年利率乘以五年去計算。不過在金融學上其實有所謂的「72法則」，主要用作估算投資倍增所需的時間，反映出是複利的结果。把72除以20（ 長率）為3.6，因此所需時間約3.6年。

有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富，亦與你的生活習慣和心態有關？出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley，曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣，歸納出「富習慣」和「窮習慣」，更提示當中的致富關鍵！《開罐 Opener》記者為大家整理出當中7大常見「窮習慣」，即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質！🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

+ 6

富習慣又有哪些？點擊睇全文👉👉👉9個致命窮習慣害你變月光族 愛獎勵自己大忌 致富習慣有哪些？