飲醉爆喊、亂告白？網民熱議十大醉酒丟臉行為　邊一種有你份？

開罐
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每到夏天我要去海邊，每到週五我就要喝兩杯～現代人生活壓力大，不少人放假時喜歡與朋友相聚，不論是小酌怡情，還是痛快暢飲，每個人幾杯酒下肚，反應大不同。

法律規定禁止酒駕，因為酒精會影響人們的感官以及判斷能力，有些人還可能會出現脫序的鬧事行為，不管你是天生千杯不醉，還是一杯倒，相信你身邊總會有幾位，酒後會出現平常不會有的「超神智不清行為」，讓人隔天醒了超後悔，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們討論度最高的前十大酒後丟臉行為！

點擊即睇網民熱議十大最丟臉醉酒行為！！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月09日至2020年10月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『酒後行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

資料分析 【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用)

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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