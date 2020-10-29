Google大神一直以來也是一眾學生和上班一族的最佳拍檔，一旦遇上不懂的事，我們的第一反應必定是「Google下先！」你以為同Google Search已經很熟？但原來Google Search還有不少隱藏的搜尋功能！

不論做功課還是上班也必定會用到Google Search，雖然我們對它早已不陌生，但其實大多數人也只使用了它的表面功能，有一堆超實用的隱藏功能一直鮮為人知。

Google Search有不少非常實用的隱藏搜尋技巧，能幫助你秒找到更精準結果！（《紀念日》劇照）

只要掌握了以下的Google Search技巧，不論找甚麼資料也事半功倍，節省不少時間。除了文字搜尋有竅門外，原來就連圖片搜尋也有小秘訣！

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