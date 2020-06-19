伏工有樣睇？大學生畢業必學5招識破招聘廣告伏味濃｜BetterU#34

不少人都會透過網上平台搵工，日前就有網民在討論區中發問，到底如何可以知道網上的求職廣告是不是「伏工」？原來大家在網上搵工時，需要注意以下幾個地方以免中伏！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

畢業大軍開始搵工搵Intern，這班新世代使用的方式，都離不開網上求職！現時有不少網上求職平台，提供大量職位空缺，不過到底點揀先無伏？

網上搵工真是處處陷阱。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

摩卡少女我都曾經都在網上平台應徵工作，到場面試卻發現與Job Description「完！全！不！一！樣！」未免大家都會像我一樣遇上這麼奇怪的狀況，摩卡少女請教從事人力資源多年的網誌作家「HR小薯蓉」，看看如何可以避開網上求職的陷阱，原來電郵地址都可以看出端倪！

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要應徵工作，當然就要好好寫CV！以前摩卡少女我寫CV的時候，總是十分困惑，到底該用甚麼字體？又該怎樣將自己這幾年的經歷擠進一頁紙？小時候考獲鋼琴8級又該不該寫進去？

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