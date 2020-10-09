大學生寫paper必推網站　9大免費工具助改文、睇文獻｜BetterU#56

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開學轉眼已一個多月，各科的功課死線逐漸逼近，又到了大學生們埋頭在書本文獻堆中的季節。莘莘學子為了交出像樣的論文，紛紛使出渾身解數，想盡辦法延長句子、絞盡腦汁尋找不重複的用字。其實坊間有不少免費工具，可以幫助苦惱的大學生們，包括以下9個網站及擴充功能！
寫論文是多數大學生必經的考驗，從搜尋參考文獻資料開始，到親自寫下一字一句，最後還要花費不少時間整理參考資料，整個過程可謂嘔心瀝血。其實網上早已有各式各樣的免費工具，可幫助大學生寫出一篇亮麗的論文。
坊間有不少免費工具，可幫助大學生們在寫Paper時事半功倍！（《微微一笑很傾城》劇照）
各個網上工具功能十分全面，包括破解收費文獻、檢查文法、尋找同義詞、保持專注等等，而且基本上均是免費的，大大減輕大學生們做功課的痛苦。
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