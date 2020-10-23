英國政府10月22日公布更多有關英國國民（海外）護照（BNO）擴權計劃、即特別簽證「香港BNO簽證」（Hong Kong BN(O) Visa）的申請詳情，當中提到將在2021年1月31日起接受申請，不設名額限制。

英國政府在網站公布更多有關給予BNO港人特別簽證的詳情（英國政府網站）

英國政府在網站中表示，英方會自2021年1月起推出一個新的簽證，名為「Hong Kong BN(O) Visa」，合資格BNO港人與家人若獲批此特別簽證，可以到英國居住、工作與讀書，居留5年後可申請定居，定居滿1年後可申請做英國公民。5年期的簽證費用為每人250鎊（約2500港元），30個月的簽證費用則為每人180鎊（約1800港元）。申請者赴英的話，也要另外繳交健康稅（health surcharge）。

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