2020年可算是個多事之秋，繼社會運動後，又遇上席捲全球的新冠肺炎疫情。近日，美國著名天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）在個人Twitter上發文指，一顆命名為2018 VP1的小行星，有可能會在11月2日襲地球，時間點也正好是美國總統大選前一天。有眼利網民發現，曾有多次預言「庚子年必多災多難」，以下6個2020年超可怕預言你聽過未？

早前（18日），美國著名天體物理學家泰森（Neil deGrasse Tyson）在個人Twitter中表示，一顆雪櫃大小的太空石頭『2018VP1』小行星，有可能會在11月2日撞向地球，時間正好是美國總統大選前一天。泰森指民眾不用過份擔心，因為小行星並不會造成太大損害。泰森又笑指，「假如2020年真的是世界末日，那絕對不會是隕石的錯」。

日本漫畫家兼動畫導演大友克洋 1988 年推出的經典名作《阿基拉》言中2020年東京奧運「搞唔成」, 圖中黃圈的塗鴉寫上「中止」。

2020年可算是多災多難的一年，有眼利網民發現日本動漫神作、印度小神童、過世逾廿年的盲人預言師⋯⋯原來都曾預言過2020年會出現各種災禍，雖然這些預言都非精密科學，預言的事亦非全中，但以下6個關於2020年的可怕預言你聽過未？

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2020年轉見快要過去，千禧年出生的千禧寶寶都已20歲！一些當年還是時尚尖端的潮流小物，早已被淘汰。還記得以前合埋眼麵識打字的日子嗎？雖然現在仍有筆劃輸入法，不過手感卻大不如前，不少網民都認為，實體鍵盤的消失甚為可惜，懷念以前上學在枱底打字send SMS的日子。另一方面，現在的電話幾乎沒有位置可以掛裝飾，以前大大串掛飾，亦已經走入歷史。

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