天氣明顯轉涼，係時候入貨各種秋冬鞋款！即日起10月26日，觀塘Inspire Hub舉行限時開倉減價活動。場內包括多個運動品牌如Nike、adidas、Reebok，亦有秋冬必備的休閒品牌如Dr.Marten及Timberland，由運動鞋到較貴價的皮鞋款均低至3折發售！

今次開倉最推介Dr.Marten及Timberland的皮鞋款式。（01圖片）

記者今日(21日)率先到場視察，認為現場牌子所有的品牌的確頗多選擇，運動鞋以外，亦有休閒鞋、行山鞋和皮鞋款等。各品牌提供的款式不算相當多，而且款式普遍偏長青風。不過驚喜地現場有秋冬必備的Dr.Marten牛津鞋款及Timberland長靴，這些鞋款原價大多偏高，加上出名耐穿，折扣價購入當然最化算。

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【Inspire Hub 名牌鞋履大集合開倉詳細資料】 地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層（翠華全層側） 日期：即日至10月26日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 所有貨品不設退換 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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GU日本官網近日公布秋冬男女裝熱賣排行榜！當中不少款式均在香港有售，絕對值得大家在換季血拼前參考！其中一些上榜產品更是一眾日本女生的至愛item，並曾在Instagram分享如何利用一件衣服作多種造型！👇👇👇點圖睇女裝熱賣總排名TOP30及看看哪些是香港有售！👇👇👇

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