近日泰國反政府示威持續,於16日更首次出動水炮車驅散人群,並拘捕大量示威者。事件發生後,不少泰國藝人紛紛於網上社交平台發聲。當中包括電影《出貓特攻隊》及《嚇鬼阿嫂》的女主角Aokbab和Davika Hoorne,亦有近期因泰國BL劇《只因我們天生一對》爆紅的男主角Bright,均有在Instagram及Twitter上表達希望民眾安全及轉達各種援助資訊,成功以自身力量讓事件於國際上獲得更多關注。

在 IG 有逾五百萬粉絲的 Bright Vachirawit,日前在IG發文,以英文寫上「Freedom from violence is one of the basic human rights. Pls stay safe.(免於暴力是自由的基本人權,請保重及注意安全)」,為泰國民眾發聲。



藝人發聲之所以獲得關注,除了事件本身,各藝人的知名程度亦是原因之一。以Bright為例,近期便因泰國BL劇《只因我們天生一對》而與另一位男主角Win雙雙紅遍亞洲,晉身成為泰國新生代男神!

泰國近年出產不少高顏值男神!(Instagram@bbrightvc、gulfkanawut)

《只因我們天生一對》以外,近年還有劇集如《與愛同居》、《荷爾蒙》及電影《出貓特攻隊》等,均成功捧紅了不少男星成為新一代男神,他們大多不止身高達180cm或以上、身形健碩,而且青靚白淨,絕對不輸一眾當紅日韓男星!👇👇👇點圖睇10個你必需認識的泰國新生代男神👇👇👇

+ 22 + 22 + 22

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

早前男神彭于晏在社交平台上分享近照,一頭雜亂長髮配羊咩鬚嚇壞不少粉絲,更不留情面批評「怎麼變大叔了!」。可見鬚鬚造型尤如長髮,真的不是人人都留得好看,一不心隨時變流浪漢,看起來相當邋遢。不過當然亦有例外,有些男星留鬍鬚後不但男人味爆升,更憑造型成功獲得大眾注意。以下10個留鬍鬚更型男星,足以證明何謂「沒有最Man,只有更Man」!👇👇👇點圖睇10個留鬍鬚更Man男星👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

仲有其他留鬚型男!點擊睇全文👉👉👉10個留鬍鬚更型男星 關智斌小白臉變型男 有個男生留鬚後Man爆