新冠肺炎疫情影響下，旅遊業界大受打擊。新華旅遊日前（27日）向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生亦表示，保就業計劃即將結束，當新華旅遊要求員工停薪留職後，他陸續收到消息，指其他旅行社都有意仿傚。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片／羅君豪攝）

日前（27日）新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職，第一階段至明年2月底。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生今日（29日）亦在電台節目中表示，即使政府推出本地遊，對業界的幫助不大，加上保就業計劃即將結束，當新華旅遊要求員工停薪留職後，他陸續收到消息，指其他旅行社都有意仿傚，料涉及過千人。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片）

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