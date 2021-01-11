川村那月笑容身材一樣完美　日本賽車皇后仲多才多藝挑戰參演電影

不知道為什麼，只要美女冠上運動、賽車等稱號就會特別吸引人，這次美女單元要跟各位分享的這位是來自日本的女優「川村那月」，除了擁有甜美長相之外，誘人豐滿的身材實在讓人很難不注意到，更厲害的是她竟然也是一名賽車皇后！這個完全意想不到的反差也讓網友們更被她的魅力所吸引，廢話不多說，快跟著 GQ 一起被她可愛的笑臉與誘人身材治癒吧！

來自日本福岡縣的川村那月出生於音樂世家，他的父親是一名雙簧管演奏家、母親是一位鋼琴老師。今年 27 歲的川村那月從小就多才多藝，從 6 歲就開始學習古典芭蕾，14 歲開始學習爵士舞。

長大後的川村那月因為外表出眾成為模特兒，2016 年曾經參加環球小姐東京大會獲獎，隔年再次參加同一比賽更獲得亞軍，因而加入藝能界。2017 年她進軍賽車皇后界，於 2020 年初獲得日本「賽車皇后大賞」的特別獎。擁有甜美的臉蛋與 89F 傲人雙峰的她已從賽車皇后界畢業，是寫真界的寵兒，已經發行兩張寫真 DVD，她也透露之後將會以女優為發展目標，近期她更進軍戲劇，出演 Netflix 驚悚電影《情罔森林》，挑戰自己更多的可能性。

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川村那月因為甜美氣質與好身材被網友封為「治癒系賽車皇后」，在 2020 年初贏得「ZENTsweeties 十週年賽車皇后錦標賽」冠軍後，她在 IG 上宣布自己正式從賽車皇后界畢業：「非常感謝所有支持我的人！ 希望大家繼續川村那月新的挑戰！ 我真的很高興能在畢業的這年封后。」真摯的發文也引來廣大粉絲留言祝福：「真的好感動！」「實至名歸！」「期待你未來的發展！繼續加油！」「永遠支持你！」。

川村那月近期參與演出的 Netflix 電影《情罔森林》，劇情描述連環殺手遊蕩的社會，兩位年輕女子妙子和美津子受過往所苦。一名騙子和電影劇組突然闖進兩人生活，在越來越親密的同時，人性的極限也開始受到考驗…

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雖然川村那月只客串了電影的小角色，卻不難看出她努力挑戰自己，轉戰戲劇電影領域，拒絕被定型的決心，也因為 18 禁的劇情十分驚悚、血腥，不禁令人好奇一直以來形象甜美的川村那月在電影中會有什麼樣的演出，喜歡她的朋友可別錯過了！

從選秀模特兒到賽車皇后，再轉戰女演員，川村那月的演藝事業可以說是非常多元不受限，未來她會以什麼樣的姿態為粉絲帶來更多驚喜？值得大家拭目以待。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：日本「治癒系賽車皇后」冠軍！戲劇、模特兒雙棲的甜美新星「川村那月」！】