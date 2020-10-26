一般人都認為女生應該留飄逸的長頭髮，不過，亦有人覺得適合俐落短髮女生才是真正「女神」。早前日本網上流傳一張對比圖，一向以短髮示人的清純派女演員波瑠原來以前留長頭髮，畫風突變讓網民完全認不出來！有網站選出10位「短髮造型更可看女星」，原來有幾個女神都曾經被長髮封印氣質！

短頭髮並不是每個女生都carry得到，但亦有些女生天生適合留短髮，甚至可以令整個人的氣質改變。最近日本排行網站「みんなのランキング」，讓網民投票選出10位「短髮比長髮更好看的女星」，榜單的女星年齡層非常廣泛，有新生代女演員、亦有8、90年代紅極一時的女星，《Opener 開罐》整理了她們的長短髮對比圖，發現氣質真的差很大！到底最適合短髮的到底是誰？

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同場加映：日本6位「素顏零死角」長腿女運動員

普遍女排運動員都有大長腿，不過說到女神級的選手，大家都會想到擁有好身材和高顏值兼備的前日本女排隊長木村紗織。其實日本還有很多樣靚身材正的女運動員，即使素顏上陣也完全零死角，有個更和女神綾瀨遙撞臉！

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觀看全文：奪冠｜日本6位「素顏零死角」長腿女運動員 田徑女神超似綾瀨遙