很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》最近邀請了當紅書法藝術家原愛梨，分享她成名之前的故事。這位性格開朗，長相甜美的天才少女，擅長將文字融入圖畫，利用嶄新創意的手法呈現書法作品。不過，原愛梨並非出生於書道世界，在早幾年前，她還是一名平凡無奇、甚至可以稱為「廢柴」的銀行OL。究竟。工作期間發生了什麼事讓她改寫人生？

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同場加映：日本地味Cosplay2020 30張頹爆佳作回顧

日本「超樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）是萬聖節重頭戲，一班參加者沒有花俏的打扮，反而Cosplay日常生活中超不顯眼的人。今年活動受疫情影響，為減低傳染的風險，大會參加方法有特別安排。當日現場參與人士需要預先登記，分開3個時間段進場，入場人數將會減半，而且需要佩戴口罩及盡量減少對話。另外，大會新增視像會議形式，有意參加的人士可以預先報名，當日透過會場大熒幕展示作品。

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