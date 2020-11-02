不少魔術表演都會加入性感元素，例如助手會打扮成兔女郎，令整個表演更加吸睛。日本有一位被網民封為「全日本最漂亮」的26歲女魔術師，她經常在Instagram分享性感美照，甜美樣貌加上火辣身材迅速吸引一班宅男粉絲！為了一睹女神風采而購買門票看表演的粉絲們，最近竟然在網上大罵「根本貨不對辦」，原因到底是甚麼？

這位美女魔術師叫御寺雪（御寺ゆき），今年26歲，是一位專業魔術師，最擅長大型道具魔術表演，不時會舉辦個人表演show。不過，她會爆紅並非因為技術了得，而是Instagram上分享的「福利」照片過於火辣，吸引了一班完全對魔術沒有興趣的宅男粉絲。

最近她亮相日本綜藝節目《有吉反省會》，坦言自己要向一班觀眾道歉，原來有粉絲買門票進場看她的表演後大為不滿，投訴「貨不對辦」，主持人聽到原因後都點頭說：「你的確是有點過分。」

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同場加映：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底

一般的電視台新聞主播，都是穿著端莊的西式套裝，給人專業、嚴肅的印象。最近，日本竟然有財經新聞的女主播疑似穿「裸體圍裙」上鏡，這套過於性感的衣著立即在Twitter瘋傳，被指有損新聞主播的形象。其後節目官方發文解釋真相，但網民仍然覺得：「服裝太過搶眼，令人不能專心看新聞。」

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觀看全文：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底 網民驚呼：原來超有料