「人生有幾多個十年」，人生在世當然要做一些自己喜歡的事。日本有一位女星在她人生第6個十年後，以61歲之齡推出比堅尼寫真月曆，少女級身材讓網民超震驚。

宮崎美子今年61歲，是日本資深女演員，出道初的藝名叫宮崎淑子，後來才改名為宮崎美子。她在1979年透過應投雜誌招募的模特兒而被發掘，1980年在知名攝影師篠山紀信掌鏡下在《週刊朝日》出道。大學時讀法律系的宮崎美子給人的形象一直都是知性並且優雅，有「才色兼備的女藝人」之稱。適逢今年是她出道40週年，所以特地推出了紀念寫真日曆，還再次找來篠山紀信做攝影師，她形容這次好像重回40年前一樣，用新奇的心情拍攝寫真。這輯寫真名為《宮崎美子 40周年 カレンダー&フォトブックセット》，現正預售中，在12月25日才會正式發售。

宮崎美子在40年前拍的三點式泳裝照，身材豐腴健康。（網上圖片）

👇👇👇點擊圖片看看宮崎美子的泳裝照👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

宮崎美子當年幫相機品牌Konica Minolta拍的廣告中，穿泳裝引起超大迴響，到現在仍然有網民會翻看

同場加映︰美少女激似桐谷美玲闖東京追夢

東京，對於很多日本人來說是追夢的舞台，懷著夢想從各地鄉下來到繁華東京發展，日本人稱為「上京」。最近有位21歲少女從鄉下上京，夢想成為女演員，但隻身一人的她單純懵懂，追夢的路令網民大為肉緊，指怕她被騙。

👇👇👇點擊圖片看小葵的追夢過程👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

點擊睇完整文章 👉👉👉美少女激似桐谷美玲闖東京追夢 清純氣質下藏魔鬼身材惹網民擔心

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥