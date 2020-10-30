平時少女們煲劇，見到女主角身邊總有幾個高富帥主角色圍住團團轉，是否羨慕不已？日本竟然出現一個逆後宮，千金小姐招親，17位猛男被佢任揀，如果是你，會揀邊個呢？

美國著名真人騷系列《The Bachelorette》以相親為題材，以往是由一位富豪，從大約20位女性中選出一位作為伴侶。《The Bachelorette》2017年起推出日本版，而2020年初更推出男女逆轉版，由女生擔當主導角色。女主角名叫福田萌子，今年33歲，觀眾只知道她家在日本有10多棟自住物業，過著每月會去2次海外旅行，現在住的家大約有1000坪（約3300平方米）。雖然有傳她的父親是建築公司社長，祖家以前是日本的大地主，但她的家庭背景始終保持神秘，大家只知道她是千金小姐。

福田萌子過著富豪生活。（IG@moekofukuda）

福田萌子不但有錢，而且喜歡運動，個性開朗，在節目上受訪時，說話也井井有條。現時是模特兒及藝人，更加曾經取得世界日本小姐（Miss Universe Japan）第3位。

👇👇👇點擊圖片看福田萌子美照👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

17猛男爭奪芳心 最後兩強有一個是華人

《The Bachelorette》（日本稱︰バチェラー・ジャパン）日本男女逆轉版由2020年3月開始播放，有17位來自不同國家及界別的男性爭奪福田萌子的芳心，他們有攝影師、模特兒、歌手等。經過挑選，福田萌子最後選出兩強，今日（30日）會播放最後一集，她將會選出其中一位交往。在兩強之中，有一位是來自中國的商人，而另一位則是畫家，但其外貌神似林作，令網民不禁說一句︰「Are you kidding me？」，不過又有人認為擇偶不是單看外表，到底他的樣子是怎樣的呢？

👇👇👇點擊圖片看17位猛男👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映︰7個日本明星私服版時裝車禍

明星在舞台上都是閃閃發亮的，但私底下終究是普通人。演出的衣服有造型師幫手配搭，但平日就只想頹廢出街，放鬆一下。但有時頹廢過頭，被人認出同舞台上的反差太大就搞笑了。

👇👇👇點擊圖片看7個私服版時裝車禍👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

點擊睇冠軍有幾靚 👉👉👉7個日本明星私服版時裝車禍 二宮和也變丐幫、橫山由依最離譜

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥