曾在1994年參選港姐獲得季軍後入行的李綺虹（Theresa），日前被網民拍到偶遇片段並上傳上網，片中的她憔悴不少引網民熱議。其實早前吳彥祖在社交平台上傳一條短片，亦被網民指男神外型崩壞而登上熱搜。

早前，吳彥祖在社交平台上傳一條短片，被網民指男神外型崩壞而登上熱搜。（網上圖片）

廣告中經常打著抗衰老、逆齡、扭轉時間的旗號；海報上全是年輕帥氣的明星。在感慨昔日男/女神光環不再的同時，其實我們心底裡都害怕初老。不知道從何時開始，年輕一代常常將「老」字掛嘴邊。三十歲的擔心青春不再、二十五歲害怕衰老、就連剛步入二字頭的也說自己老了⋯⋯究竟為何大家恐懼變老？二十來歲就怕老是患上恐老症嗎？



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FaceApp又有新玩法，網民發現了新filter可以將人一秒變韓星，《開罐》找來了20位香港諧星照片，發現只要有心（同埋識用FaceApp），個個都可以變韓星！

事源有網民發現韓星filter後，在不同國家領導人之間試驗結果爆紅。《開罐》早前試過將馬雲、林作都變成韓星，今次就向香港諧星落手，林雪、八両金、阿Bob，甚至凌凌漆的司令、叫人食屎的張學友，連如花都不能倖免，一起看看他們如何一秒變韓星。

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