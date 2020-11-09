香港存款保障委員會（存保會）連續第三年進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，訪問了1000名18歲或以上的香港人，結果發現67%受訪者表示有儲蓄習慣，每人每月平均儲蓄金額約7,000港元。話雖如此，但對於收入不多的學生或社會新鮮人來說，要在家用和各項雜費之外再儲7,000元或許並非易事。究竟為了儲錢，除了坊間的各種儲蓄法，還有甚麼「旁門左道」可以做？不妨參考網民們對於儲蓄的各種極端方法，看看你能否做到！

（《Pinocchio》劇照）

連登討論區不時有關於慳錢、儲錢等帖子引起網民們熱烈討論，對於慳錢，想不到除了一般方法如少購物、分清「必需」和「想要」以外，不少網民均有各自極端而獨特的方法，例如以水代替早餐、出街食飯不飲凍飲慳3蚊，更有一個方法堪稱慳到最多錢，但你未必願意，或者你已沒有選擇地進行中……



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踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。👇👇👇點圖即Nike優惠詳情及減價款式👇👇👇

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