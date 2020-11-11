未睇過《鬼滅》又想睇《無限列車篇》？入場前惡補這8件事就夠

熱爆全日本的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》明天（12日）就會在香港上映。粉絲固然期待，應該早已事先重溫一次劇情。但如果你是因為劇場版討論度極高而好奇想睇，或者要陪男女朋友去睇，但又苦於對《鬼滅》毫無認識，看完以下重點就會明白劇情。

（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》）

《鬼滅之刃》是《少年週刊Jump》的連載漫畫，在2019年動畫化，一共有26集。內容主要講述日本大正時代，全家被鬼殺掉的少年竈門炭治郎，帶上變成鬼的妹妹竈門禰豆子，踏上旅程尋找讓禰豆子變回人的方法，同時斬殺鬼的故事。《鬼滅》雖然未有如《海賊王》或《全職獵人》等作品長篇，但角色人物關係及世界觀設定複雜，資訊量龐大，對未接觸過的人來說有點難著手了解。所以《開罐》記者為大家整合了8個在入場前一定要看的資訊，方便新手惡補！

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同場加映︰《鬼滅之刃》引起５大日本社會現象

日本動漫《鬼滅之刃》熱浪席捲全球，爆紅程度甚至超越《你的名字》、《千與千尋》等作品。近日劇場版電影上映，《鬼滅》更是充斥在生活中，無處不在，日本社會也因此形成了幾個社會現象。

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