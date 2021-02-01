天生就識搞笑？首先睇睇你有冇哥哥姐姐！出生順序竟同幽默有關

撰文： 科學最前線 最後更新日期： 2021-02-01 22:00

有沒有想過為什麼有人天生幽默風趣？即使一般人想模仿也模仿似不像的。平常會發現擁有喜劇演員特質的人，不管到什麼場合或環境都很受歡迎，而且總是滿面春風、如魚得水。日前英國一家YouGov市調公司曾調查發現，原來，家中排行老么的人比起老大或老二，他們通常個性都是最幽默的！

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英國市調公司YouGov調查共1783人，調查團隊請他們各自寫出自己在家中是排行老幾，並且自我評估、分析個人的特質。最終結果顯示，約有一半在家中排行老么的人，都認為自己是家中最幽默的人。

如分析此項調查，會發現老么其實是家裡最懂得放鬆過日子的人，而比起家中排行最長的老大，反而是被認為較具責任心、組織能力強或較成功，也更有自信的人。研究報告表示，這與父母的生活教育方式有密不可分的關係！

有父母說，當人生中第一位孩子報到時，他們會把全部的關注力放在老大身上，但之後其他兄弟姊妹出生後，自此從兄姊身上而轉移到老二或老么身上了。然而，較年長的孩子就開始必須學習『獨立自主』。

如果就「出身立足點」來解開手足之間並不相像的謎團也會得到一個解答，那就是：排行老么的孩子會積極或試圖與眾不同。這情況不僅涉及孩子是否特別愛引起父母矚目，也包括父母即使想維持一致的教養方式，但是他們對待各個子女的方式依然會因其長幼序列而有所差異，因此，當然每個孩子之間的性格差異更是不同。

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「滑坡謬誤」式教養：孩子越小、越少約束

進一步來說，父母傾向告訴較家中老大，必須擔起照顧弟弟妹妹的責任，也必須越早學會獨立；但是，回到父母對於老么的教養卻有所反差，他們對老么的寄望或要求卻不如老大來的嚴謹。

排行老么的人天生就比較傾向過自在放鬆的生活；依YouGov調查得知，老么們表明自己可以比較無拘束的選擇想要的生活。這樣的結果論是來自於父母的「滑坡謬誤」的教養方式。因為第一胎通常戰戰兢兢，但後面出生的孩子就能夠照過去經驗養育，自然對老么們就變得放鬆。

再者，老么們也比較喜愛社交、嬉鬧、交朋友。心理學家凱文·萊曼(Kevin Leman) 所著作《出生順序：你為什麼是你》談到，父母生下老么後，通常會感覺身心變得更放鬆，而較無壓力下的父母比較能教育出愛玩樂、隨和的孩子，自然也容易交朋友。

老么擁有更多自由的空間

據研究，家中老么不只幽默，而且更是渴望帶歡樂給所有家人，他們除了搞笑之外，還具備其他自我特質，例如熱愛冒險等。

《天生反骨》（Born to Rebel）作者法蘭克．薩洛威研究表示，老么通常自動填補家中還未有人扮演的某種角色。因為想要找到自己的「位置」，以至於老么們更積極去多方嘗試，並藉此探索和覺察自我定位和天賦；而這些體驗和探索的意願，也形成了他們愛冒險的特質。

還有，論創意的天賦，之前也有研究證實，雖然老大的智商通常會比老么來的高，但是排行老么的孩子，則是較具有創意思維。依2011年美國求職網站 Career Builder 調查寫到，家中排行年幼的孩子更傾向進行需要大量創意的工作，例如從事建築師、設計師、藝術及寫作。

另外，大家爭相探討一個疑問：喜劇演員是否由老么擔任比較好而非老大呢？大家為了釐清這一點，於是統合並分析了2004年美國「喜劇中心頻道」(Comedy Central) 所列出的百大喜劇演員。據統計資料來看，老大和老么的人數分別各半，但往下繼續追溯這100名喜劇演員的家中排行，確實發現了當中就有44位老么，而老大則只有20位，答案呼之欲出！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】