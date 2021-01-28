交往多年另一半身形瘋狂暴漲？網友推薦超瘋狂一招逼佢自願減肥

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-28 22:00

很多人跟另一半在一起久了，常常容易陷入「幸福肥」的狀態，交往前每天必上健身房的習慣，也可能在交往後被約會行程所取代。最近有網友表示，自己老公在婚後胖了至少10公斤，詢問到底怎麼讓另一半自願減肥？引起不少網友熱烈回覆提供方法。

該名網友在PTT上發文分享，老公在婚後胖了超過10公斤，三餐都要配含糖飲料，炸物也不忌口，令她表示「到底怎樣能讓他有自覺呢？都成年人了，也很難限制他不買零食飲料。」

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