撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-19 22:00

在《鬼滅之刃》爆紅之後，各種相關的周邊商品就從來沒停過，從角色公仔、日輪刀到他們身上的服飾，通通都可以衍生出各式各樣突破你想像的產品，甚至連女孩的性感內衣都有，真的很會！然而最近有日本網友在網路上找到了一系列讓人看了大傻眼的「鬼滅之刃緊身衣」，炭治郎、富岡義勇等帥氣角色瞬間成了超猥褻的變態，包準每個粉絲都會發自內心的崩潰吶喊：「我到底看了什麼？！！！！！」

事情是這樣子的，有位日本網友無意間在網路上發現了以炭治郎、富岡義勇、禰豆子等人的服裝為設計的衣服，但居然是做成連身緊身衣的款式，超獵奇的造型讓他忍不住上推特發文，崩潰地說到：「這不是我認識的鬼滅，但還是請告訴我這個鬼滅是什麼樣的故事⋯」嗯⋯這跟小編認知中的《鬼滅之刃》肯定不是同一部，這個鬼殺隊出去還沒開始殺鬼，就先被當成鬼殺掉了吧！（甚至連鬼都沒這麼恐怖）仔細一看，這款「鬼滅之刃緊身衣」居然不只有分尺寸，還有男版跟女版，甚至連兒童版都有，到底誰會買啦！？（哭笑不得）

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其他網友看到之後紛紛留言表示：「很適合激烈的動作啊～非常合理」、「鬼殺隊全員變成鬼的情況」、「沒想到全部變成了變態柱」，還有網友說，《名偵探柯南》裡的犯人要是換成這種緊身衣，每個都變得很好辨認，欸？怎麼感覺好像很有道理！（並沒有）重點是這麼獵奇的衣服居然要價近 5000 日圓，也太貴了吧！（忍不住再問一次到底誰會買？！）

雖然說謎片中很常出現緊身衣或是《鬼滅之刃》的情節，但上面這個「鬼滅之刃緊身衣」拜託真的是不要鬧！想壞壞的時候看到這款造型，不但完全不會覺得興奮，反而會瞬間軟掉（或乾掉）吧⋯⋯（嘔嘔嘔嘔嘔嘔）另外先前官方還有推出過「鬼滅之刃四角內褲」」，同樣也是很令人傻眼，不是所有東西掛上《鬼滅之刃》的名字粉絲都會願意滿單好嗎！？

相關圖輯：這個官方推出的性感內衣、睡衣系列算是比較正常吧……▼▼▼

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