「Donki相戀意中人～」Donki驚安之殿堂來港至今，經常成為網絡話題，其主題曲「don don don donki」洗腦到不得了，今次被發掘為新一代萬能key，洗腦級數上升至另一層次。說到萬能key，又怎少得當年的萬能key之王陳瀅？接下來這6個萬能key，聽完包你返唔到轉頭。

「Donki相戀意中人」唱到街知巷聞，皆因網民發現原來Donki同好多歌都好夾，成為新一代萬能key，瘋狂改詞惡搞。除了Donki和陳瀅，「無言的Trump Trump Trump」、「世間甚麼愛叫林雪」，都是風靡一時的萬能key，係咪一聽回憶就返晒嚟？

說到萬能key，又怎少得當年的萬能key之王陳瀅？（陳瀅Instagram）

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同場加映：【曲婉婷】22句一定唱錯過的歌詞 你存在我嬸嬸的腦海裡

歌手曲婉婷憑《我的歌聲裡》一曲成名，近日因母親涉貪一事，再次成為話題。有網民指她紅歌不紅人，經常唱錯她的成名曲，將「你存在我深深的腦海裡」，唱成了「你存在，我嬸嬸的腦海裡」。除了《我的歌聲裡》之外，也有不少經常被唱錯的歌曲，例如成碟青瓜、泰國捐精等等，以下22首，你一定有唱錯過。

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