歌手曲婉婷憑《我的歌聲裡》一曲成名,近日因母親涉貪一事,再次成為話題。有網民指她紅歌不紅人,經常唱錯她的成名曲,將「你存在我深深的腦海裡」,唱成了「你存在,我嬸嬸的腦海裡」。

曲婉婷母親張明傑曾任地方高官,2016年被指控貪污,有指母親出事後,曲婉婷一次都沒有回國,只在微博象徵式申冤,22日曲再次發文,指「6周年,無果,繼續努力保持一顆正義的心,相信人間定有道、有法、有青天。I miss you so much. Sending you much love.」,引來網民指責她假惺惺,又恥笑她紅歌不紅人。

曲婉婷憑《我的歌聲裡》一曲成名。(《我的歌聲裡》MV)

除了《我的歌聲裡》之外,也有不少經常被唱錯的歌曲,例如成碟青瓜、泰國捐精等等,以下22首,你一定有唱錯過。

鄭中基接受加葱的YouTube訪問時,透露有意重開《美女廚房》更自己揸旗製作,更透露了當年內幕,被要求每一個都要話唔好,「但其實有啲真係唔差,做效果囉」,如果新作成事,會更溫柔對待參加者。不少網民都表示期待,更感嘆TVB綜藝大不如前,更笑言如果重播以前作品,收視分分鐘比現在的節目更高。

