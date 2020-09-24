歌手曲婉婷憑《我的歌聲裡》一曲成名，近日因母親涉貪一事，再次成為話題。有網民指她紅歌不紅人，經常唱錯她的成名曲，將「你存在我深深的腦海裡」，唱成了「你存在，我嬸嬸的腦海裡」。

曲婉婷母親張明傑曾任地方高官，2016年被指控貪污，有指母親出事後，曲婉婷一次都沒有回國，只在微博象徵式申冤，22日曲再次發文，指「6周年，無果，繼續努力保持一顆正義的心，相信人間定有道、有法、有青天。I miss you so much. Sending you much love.」，引來網民指責她假惺惺，又恥笑她紅歌不紅人。

曲婉婷憑《我的歌聲裡》一曲成名。（《我的歌聲裡》MV）

除了《我的歌聲裡》之外，也有不少經常被唱錯的歌曲，例如成碟青瓜、泰國捐精等等，以下22首，你一定有唱錯過。

👇👇👇按圖看22句一定唱錯過的歌詞👇👇👇

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鄭中基接受加葱的YouTube訪問時，透露有意重開《美女廚房》更自己揸旗製作，更透露了當年內幕，被要求每一個都要話唔好，「但其實有啲真係唔差，做效果囉」，如果新作成事，會更溫柔對待參加者。不少網民都表示期待，更感嘆TVB綜藝大不如前，更笑言如果重播以前作品，收視分分鐘比現在的節目更高。

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