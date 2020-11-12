近日，社交媒體Facebook興起一股「#howmuchhaveyouchangedchallenge」 （你改變了多少）挑戰。不少網民貼出10年前後的外型對比照，但有網民嫌10年太久，乾脆對比疫情前後的自己。《開罐 Opener》列出10個已漸漸退場的90後集體回憶，個個都超經典，你又記得邊幾個？

(開罐製圖)

近期Facebook大熱「#howmuchhaveyouchangedchallenge」，《開罐 Opener》都玩埋一份，細數當年今日有甚麼已被大家逐漸遺忘的集體回憶！明明當年細細個好憧憬開一個M記生日會，但現在到快餐店開生日會的小朋友卻少之有少。現在一到大時大節，和朋友同學聚會大多都會約在Party Room。十年人事幾番新，90後必有共鳴的10個回憶殺，你還記得邊幾個？

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