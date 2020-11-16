如果給你一次投胎機會，你會選擇成為哪一個日本男星？最近，日本媒體「Oricon News」公佈了第12屆由男生票選的「最想擁有的臉」男藝人Top10排行榜，不知是否受到近日的「大叔熱潮」所影響，多位魅力熟男上榜，冠軍更以49歲之齡打倒男神佐藤健和一眾小鮮肉！到底誰才是真男神？

日本媒體網站「Oricon News」主辦的第12屆「最想擁有的臉」男藝人排行榜，由500位來自不同年齡層的男性參與投票，去年由56歲的B‘z的主唱稻葉浩志奪得冠軍，沒想到今年依然是大叔的天下，入圍者除了佐藤健、福士蒼汰、吉澤亮等男神外，還有一班40以上的魅力熟男上榜！究竟，連男生也被他迷得神魂顛倒的最強男星是誰呢？

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同場加映：日本票選40歲逆齡女星 井川遙、松隆子等15位女神昔今對比照

女生最怕變老，皮膚會隨著年齡的增長而失去彈性、出現皺紋，身材亦會容易走樣。可是，只要keep得好，年過40的女性一樣有吸引力！日本女性對皮膚保養非常講究，一班4字頭的女星不單止皮膚白滑，甚至越大越靚，由頭到腳都散發著成熟女人味。

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