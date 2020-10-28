父母與子女離別多年，經歷一番波折後重逢，往往是最催淚的題材。最近有日本電視節目請到一位少年分享他尋找失聯18年的父親的經歷，正當大家都以為會是令人熱淚盈眶的尋親故事，最後竟然因為一位「陌生少女」的介入，而發生了意想不到的轉折！主持人聽到結局後，紛紛驚呼：「電視劇也不會這樣拍！」

故事的主人公叫森近駿介，今年23歲。小時候，他跟父母、姐姐和妹妹，一家五口生活在日本廣島縣。在3歲那年，他的雙親離婚，媽媽帶著3個孩子搬到山口縣，從此與父親斷絕聯絡。

駿介是一個熱血少年，還是美國歌手Justin Bieber的狂迷。為了接近偶像，他不斷模仿髮型和衣著打扮，更不理會媽媽的反對，獨自跑到美國學習音樂和唱歌，希望有朝一日能與偶像同台表演，甚至超越Justin Bieber。

他的母親對兒子魯莽的行為感到無奈，無意間說了一句話：「你的性格跟你父親一模一樣。」這句話勾起了駿介的好奇心，他認為自己的父親會理解並支持他的夢想，便萌生了尋找失聯18年的父親的念頭。

他在社交媒體上分享尋人啟事，卻因為資料太少而處處碰壁。於是，他決定籌備一個「環遊日本全國尋父長征之旅」，誰知在旅途中殺出一位陌生少女，發生了令人意想不到的神轉折！

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同場加映：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底

一般的電視台新聞主播，都是穿著端莊的西式套裝，給人專業、嚴肅的印象。最近，日本竟然有財經新聞的女主播疑似穿「裸體圍裙」上鏡，這套過於性感的衣著立即在Twitter瘋傳，被指有損新聞主播的形象。其後節目官方發文解釋真相，但網民仍然覺得：「服裝太過搶眼，令人不能專心看新聞。」

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