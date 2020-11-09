為了脫毒，你可以去到幾盡？日本一位網民在Twitter分享自己的脫毒過程，8年間由青澀可愛的小毒男變成身材火辣的御姐，驚人的進化史吸引超過5千人轉發和2萬個讚好。到底他為何會走火入魔？最近他接受日本媒體訪問，公開「變性」的秘密和原因！

這位男生叫茶柱マキナ（Twitter＠Makina_Jeanne），今年1月他在網上分享8年前的舊相片和最近拍的艷照，由一個「芝士牛丼」小毒男變身成為超性感美女，不但樣貌變得妖艷，就連身材也變成女性身體！這個帖文迅速在網上瘋傳，不少網民都覺得他做了變性手術，但他最近接受傳媒訪問，透露「變性」的秘密和原因，原來他並沒有做過任何手術，8年來全靠堅持就一件事而成功變靚，網民知道事實後都紛紛表示：「我不再相信自己的眼睛！」

👇👇👇點擊圖片看茶柱マキナ進化過程和「變性」故事👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：美女脫衣色誘大叔 下秒驚覺對象是爸爸 結局竟有洋蔥

日本有不少以性感為賣點的舞者和寫真偶像，但未必每個人的父母都會支持這種工作。最近，有綜藝節目邀請了身材豐滿的女舞蹈員參與整人計劃，內容是「用各種性感動作去色誘目標大叔，然後當眾檢舉他」。結果那位女生竟然發現眼前的對象，居然就是自己的親生爸爸，現場瞬間變超尷尬修羅場！

👇👇👇點擊圖片及影片看美女發現整人對象是父親後的反應👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

觀看全文及影片：日本整人｜美女脫衣色誘大叔 下秒驚覺對象是爸爸 結局竟有洋蔥