日本有不少以性感為賣點的舞者和寫真偶像，但未必每個人的父母都會支持這種工作。最近，有綜藝節目邀請了身材豐滿的女舞蹈員參與整人計劃，內容是「用各種性感動作去色誘目標大叔，然後當眾檢舉他」。結果那位女生竟然發現眼前的對象，居然就是自己的親生爸爸，現場瞬間變超尷尬修羅場！

日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》經常做一些無厘頭的實驗和整人活動。最近，節目組籌備了一個「逆向整蠱計劃」，邀請了身材火辣的性感女藝人Haruka做進行整蠱的人，讓她用各種性感動作去色誘目標人物，然後當眾檢舉他。不過，其實計劃的真正目標其實是Haruka，節目組事先通知了她的爸爸到拍攝現場，然後讓他成為被女兒色誘的對象。當Haruka發現爸爸的瞬間，現場的反應是？

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同場加映：日本美女OL靠一枝筆鹹魚翻生 辭職追夢追到偶像

很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

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