《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上星期四（12日）在香港上映，5天已經收1500萬港元票房，風頭一時無兩。電影除了劇情令人感動，片尾的主題曲《炎》亦有很大催淚作用，令觀眾看完後久久不能平伏心情。大家還想得起，過去有甚麼動畫電影主題曲令你印象深刻的嗎？

日本動畫電影的主題曲一向是重點之一，很多作品走紅主題曲亦隨之爆紅。最近因為《無限列車》上映，由Lisa主唱的《炎》描述了炭治郎被炎柱煉獄杏壽郎託付的心情，也受到廣大粉絲關注，在網絡迅速走紅。《開罐Opener》為大家細數7首香港人一定聽過的日本動畫電影主題曲，當中亦有大家的童年回憶，你最喜歡哪一首？

Lisa主唱的《炎》迅速走紅。（LiSA Official YouTube）

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同場加映︰鬼滅之刃無限列車篇｜8個最不捨得他死的熱血角色

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》已在香港上映，其實有看漫畫的粉絲都知道，劇場版中炎柱會死，而且死得非常突然，讓粉絲傷心痛哭。在熱血動漫作品中，總少不免會有角色戰鬥而死，《開罐Opener》盤點8個粉絲最不捨得他死的角色。

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