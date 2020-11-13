《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》昨（12日）在香港上映，其實有看漫畫的粉絲都知道，劇場版中炎柱會死，而且死得非常突然，讓粉絲傷心痛哭。在熱血動漫作品中，總少不免會有角色戰鬥而死，《開罐Opener》盤點8個粉絲最不捨得他死的角色。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》11月12日在香港上映。

每套作品都會有些角色很討人喜歡，他們未必是主角，但總是最努力保護大家和最溫柔的人，所以他們的死也很讓人心痛，不禁埋怨作者為甚麼要寫死他！以下8個角色的死亡，哪一個是最令你心痛的呢？

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同場加映︰未睇過《鬼滅》又想睇《無限列車篇》？入場前惡補這8件事就夠

熱爆全日本的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》12日就會在香港上映。粉絲固然期待，應該早已事先重溫一次劇情。但如果你是因為劇場版討論度極高而好奇想睇，或者要陪男女朋友去睇，但又苦於對《鬼滅》毫無認識，看完以下重點就會明白劇情。

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