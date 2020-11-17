女神石原里美在10月宣布已經與圈外男友結婚，令不少宅男粉絲夢碎。不過宅男的新希望出現了！「東京大學校花選舉2020」（ミス東大コンテスト2020）最近公布賽果，冠軍竟然與日劇女王石原里美十分相似！

參選東大校花選舉2020的5位佳麗。（Twitter@utadvs_2020）

「東京大學校花選舉2020」由東京大學廣告研究會主辦，是東大一年一度的盛事。主辦方賽前為參賽者在攝影棚拍攝了宣傳硬照並上載在官網，不過硬照是最難駕馭的照片，容易將人的輪廓線條顯得生硬僵直，令各位佳麗的照片「出晒事」。

👇👇👇點擊圖片看官方宣傳硬照👇👇👇

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其實看參賽者在社交網站上載的照片，大多都較自然好看，就算是用手機隨意拍的照片雖有修圖痕跡亦不至於太誇張。選舉決賽已在本月15日舉行，由5強中選出冠軍和亞軍，其他佳麗則不設排名。首先看看亞軍和落選佳麗的照片。

👇👇👇點擊圖片看亞軍和落選佳麗照片👇👇👇

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而選舉的冠軍是1號神谷明采，年僅20歲，是教養學部一年級生。據日媒報導指，她其實是一個對自己沒自信的人，但在朋友推薦下才參加比賽，結果更贏得冠軍。在比賽直播頻道上，神谷明采在最尾以婚紗造型出場時，吸引不少網民湧出讚她可愛，又有網民在相關報導留言指她很似石原里美。

👇👇👇點擊圖片看冠軍是神谷明采的照片👇👇👇

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同場加映︰山下智久退社 喜多川過世一年7人離巢

日本Johnny's事務所前日（10日）在官網發布消息，宣佈旗下藝人山下智久已在10月31日退社。消息一出，立即引起全球Johnny's粉絲關注。有網民則注意到，自Johnny's事務所創辦人Johnny喜多川去世至今只經過1年半，已有7個藝人宣布退出事務所，

👇👇👇點擊圖片看退社的Johnny's藝人👇👇👇

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