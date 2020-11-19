日前影星周星馳因遭前女友于文鳳追討逾7千萬佣金一案昨日（18日）於高院開審，庭上除了揭發兩人曾為戀人關係以外，周的代表律師陳辭時亦有提到，認為所謂的口頭協議只屬情話、並沒有法律效力。案件仍在審理中，一切有待法官裁決，不過周星馳出演過的多部電影中，除了眾所周知的經典搞笑對白，其實亦有不少甜蜜情話。以下7句周星馳電影情話，你又記得多少？

除了愛你一萬年，其實周星馳電影中還有許多情話情節！（電影截圖）

提到星爺電影中的經典情話，相信就算不是他粉絲，都總會聽過「如果非要在這份愛加上一個期限，我希望是……一萬年」這經典一句。不過除了這一句，其實還有不少或深情、或令人哭笑不得的情話！👇👇👇點圖睇周星馳電影7大經典情話👇👇👇

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同場加映：10個留瀏海會變醜女星

大眾一般都會認為剪瀏海能令外貌減齡，讓樣子看起來可愛一點。不過中國女星迪麗熱巴近日在一段影片中的瀏海造型，卻讓大家明白到「顏值不是一切」，不是每個人都適合留瀏海！不幸地，反面教材不至一個，以下10個留瀏海更醜女明星，相信能讓大家剪瀏海前好好考慮一下。👇👇👇點圖即看10位留瀏海更醜女星👇👇👇

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