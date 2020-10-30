進入秋冬季，天氣變得乾燥，相信不少人都隨身預備一枝潤唇膏。在市場上眾多選擇中，邊支才是平靚正之選？具有防曬功能的潤唇膏又是否必須？消委會早前測試市面上共45款潤唇膏，《開罐 Opener》為大家精選消委會評分最高，價錢在$50之內的9款潤唇膏，以及提供搽潤唇膏時要注意的５大要點。

（消委會提供）

報告中指出MOSH及MOAH均有機會積存人類體內並帶來致癌風險，而是次檢測中發現8成樣本含有MOSH，當中有較多含量的包括多個著名品牌，如「凡士林護唇啫喱(加強版)」及「曼秀雷敦什果冰潤唇膏（檸檬，SPF15）」。另外亦有23款樣本含有MOAH，當中含量最高的包括有「凡士林護唇啫喱(加強版)」4.5%及「Kiehl's 1號護唇膏」3.7%。

價錢高低並不與質素成正比

另外消委會亦有就45款潤唇膏的各種物質含量給予總評分，以5分為滿分。評分結果並非越貴價評分越高，45款中最貴的「LA MER修護唇膏」零售價達$505卻只獲3.5分，售$145一枝的「Elizabeth Arden 8小時滋潤護唇膏(SPF 15) 」亦只有3分，而售$95一枝的「BIODERMA 柔潤修護唇膏」則只獲2.5分。

記者就消委會45款產品總評分，為大家整理出評分達4分或以上、價錢在$50以內共9款潤唇膏產品，讓預算不多的大家能買到性價比高的產品。另有消委會5大潤唇膏使用貼士，一解各種護唇產品迷思，👇👇👇點圖即睇9款$50以內高評分唇膏及使用貼士👇👇👇

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