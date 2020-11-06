平日去UNIQLO花多眼亂，不知哪種產品才值得購入？除了參考各地用家意見，不妨看看員工們又有甚麼心得。近日香港UNIQLO首次舉行內部總選，由363名員工票選不能錯過的私心推介產品及回購率最高商品，當中包括曾經在日本大熱的AIRism棉質寬鬆圓領T恤，想知還有甚麼產品上榜，即睇下文！

夏季產品有AIRism T恤上榜以外，冬天商品同樣有推介！（UNIQLO）

是次排行結果涵蓋多個種類及系列的服裝，其中兩大UNIQLO人氣系列AIRism及Uniqlo U的產品均有上榜！不過沒想到今年年頭日本大熱的AIRism棉質寬鬆圓領T恤並沒有奪第一！究竟是哪款獲選為員工至愛？各上榜產品又有甚麼長短處？👇👇👇點圖即看香港UNIQLO員工票選結果👇👇👇

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踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。👇👇👇點圖即Nike優惠詳情及減價款式👇👇👇

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