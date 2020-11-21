《鬼滅之刃》近日在香港、日本、台灣等地都捲起一股熱潮，隨著劇場版《無限列車》上映，熱潮亦被推高至頂點，各個地方都出現《鬼滅》蹤影。近日在YouTube出現一個神人，可以用一件簡單工具在絨布上畫出各個人物的樣子，連炎柱也有出現。

不少人屋企都有件絨毛布料的衫，順毛和逆毛時會呈現深淺顏色，日本就有神人利用這絨毛布的特性，在布上「畫」出一幅幅作品。這個神人的YouTube頻道叫Teppei【ブランケットアーティスト】，他上載了多條影片展示在毛絨布上面畫畫，他畫的角色不只有動漫角色，更有外國電影角色及名人等，而且全程只用一件簡單工具。究竟是什麼工具呢？

網民留言指他實在太強大，又話自己欠缺的不是工具，而是他的手。（YouTube@Teppei【ブランケットアーティスト】）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊看10件毛布畫作品和揭曉工具的秘密👇🏻👇🏻👇🏻

+ 32 + 32 + 32

同場加映︰關西滑雪場開幕Cosplay免費 禰豆子、高達等15個動漫角色大亂鬥

天氣轉冷，日本已經下了今年的初雪，滑雪場也紛紛準備營業。神戶的六甲山滑雪場在11月14日開始營業，是今年關西最早最高開幕的滑雪場。但滑雪場竟然出現大批動漫人物，到底為甚麼？

👇👇👇點擊圖片看客人Cosplay滑雪圖片👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

點擊看全文：關西滑雪場開幕Cosplay免費 禰豆子、高達等15個動漫角色大亂鬥

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥