機迷期待已久的PlayStation5（PS5）行貨昨（19日）正式發售，之前預訂了的買家可以憑單到各大商店取貨，至於未買到的機迷可以等11月27日第二輪網上預訂再買。在細個未有PlayStation之前，我們都是玩一些線上遊戲作娛樂，雖然簡單但已經帶來很多回憶。

在早前預訂了PS5的機迷已經取得實物。（香港01資料圖片）（林勇攝）

小時候沒有太多娛樂，可以在家中玩電腦已經很開心。90後最喜歡上「線上遊戲地帶」玩Flash Game。很多遊戲其實內容很簡單，但就是會不停玩都不會厭。就算在遊戲網要狂等「Loading」完結，有時Load完還會連結失敗，還是再接再勵在其他遊戲網找同一個遊戲。玩過以下全部14個小遊戲的話，證明你也有個快樂童年。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看14個兒時必玩Flash Game👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9 + 9 + 9

同場加映︰7首聽聲都有畫面的日本動畫歌曲

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上星期四（12日）在香港上映，5天已經收1500萬港元票房，風頭一時無兩。電影除了劇情令人感動，片尾的主題曲《炎》亦有很大催淚作用，令觀眾看完後久久不能平伏心情。大家還想得起，過去有甚麼動畫電影主題曲令你印象深刻的嗎？

👇👇👇點擊圖片及影片看7首動畫電影歌👇👇👇

點擊看全文：鬼滅之刃主題曲《炎》戳中淚點 7首聽聲都有畫面的日本動畫歌曲

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥