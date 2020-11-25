為防疫而近日推出的安心出行APP爭議多多，不少網民使用之後，都在App Store留言，指App十分難用、麻煩，同時要求存取大量權限，亦令網民擔心私隱外洩。其實政府過去推出過大量古靈精怪的APP，有的下載量只有100人。

政府創新及科技局局長楊偉雄，今年5月回答立法會查詢時，曾書面回覆議員時表示，截至2019年4月底各局、部門及相關機構，共提供137個流動應用程式讓公眾下載，部份附上下載數字，當中不少都只有數千次下載，功能亦令人「搲爆頭」。

香港珊瑚礁普查APP的用色十分陽春。

👇👇👇按圖看13個黑人問號APP👇👇👇

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一般人遇到freerider，多數會啞忍，為求過骨一人做多一點，又或者索性攬炒齊齊死。不過一次過遇上整組人都是freerider，就不是人人都可以淡定應對。這位中大同學更有不一樣的處理方法，令freerider們全軍覆沒！

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