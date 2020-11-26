周星馳被前女友兼業務拍擋于文鳳入稟追討逾7000萬港元的豪宅及基金投資分成一案，今日 (26日) 繼續於高等法院開審。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于稱雙方雖沒簽定合約，但曾有口頭協議，讓她從周的投資獲利中抽取10%分成，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

（歐嘉樂攝）

周星馳委任律師文本立指，2010年3月周星馳與于文鳳雖然多次爭吵但未正式分開，同年7月周星馳在報章看到于文鳳和廖創興銀行後人廖堯城行街，才知自己與她已「玩完」。但于文鳳在庭上反駁稱，雖數年來多次吵架但2010年3月才正式分手，二人再見亦是朋友，所以她亦有幫周星馳公司辦上市，但屬於公事。



雖說分手後亦是朋友，但最後卻要對簿公堂。其實，不是個個前度，都可以再見亦是朋友，在決定與前度當朋友前，應先要做到以下5點。

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同場加映：再見亦是朋友？心理學家6大理由力勸：情侶變朋友比想像中危險！

明明知道分手後大家都會有新的情人，但仍然保持朋友關係，當對方的新男/女朋友出現，難道真的不介意嗎？兩性關係專家Lindsay Kriger警告，從情人變朋友關係或會比想像中危險，若處理不當當心會受到「二次傷害」！

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+ 4 + 4 + 4

不論是因為甚麼原因分手，分別後總難免有想復合的念頭。復合前應先考慮6條問題，否則二人再次走在一起最後都會是在悲劇裡輪迴。

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