如有可以實現一個願望，大家會許個怎樣的願呢？日本有位妹妹許願希望請偶像為爺爺的店宣傳，結果當她見到偶像真人時立刻驚喜爆喊，到底發生甚麼事？

日本節目《ニンゲン観察！モニタリング》最新一期的內容，是放一隻有真人在幕後配音的小豬公仔在街頭，收集路人的願望。愛媛縣的9歲妹妹真田紬稀對小豬許願說，爺爺的居酒屋因為疫情而客量大減，希望人氣明星速水直道為爺爺創作一道料理作宣傳。節目組實現了她的願望，結果當她見到偶像真人時竟忍不住爆哭，嘉賓及主持們見到都為之動容。

速水直道出名擅長做料理，亦因靚仔而獲得人氣。（網上圖片）

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同場加映︰崩潰邊緣全靠巨星前輩一句話打救 LiSA主唱鬼滅之刃背後7個趣聞

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港上映一個星期多，票房已突破2000萬。電影受歡迎，片尾曲《炎》和主唱歌手LiSA也一起爆紅。最近LiSA就在節目上分享經歷，說自己以前在低潮時因為收到巨星級前輩的一段訊息而重新振作。

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