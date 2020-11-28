人不可以貌相，人的能力不應該被外表所限的。正如日本有位新晉演員中川梨花，天生有著甜美的天使面孔，但演起惡女角色卻繪影繪聲，叫人另眼相看。

中川梨花今年22歲，是日本名校慶應大學的學生。早前超人氣女主播田中美奈實在電視劇《M我珍愛的人》飾演獨眼病嬌女秘書姬野禮香，在日本搶盡話題。後來更衍生了這個角色的獨立短劇《L禮香的真相》，主演的正是中川梨花。《L》劇中，中川梨花飾演學生時代的禮香，為了喜歡的人可以用盡一切手段。她演出那種惡女和病嬌的猙獰，成功搶鏡並引起觀眾熱議，到底她怎麼演這個角色呢？

田中美奈實飾演的病嬌秘書引起話題。（《M我珍愛的人》）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看中川梨花的演技👇🏻👇🏻👇🏻

+ 13 + 13 + 13

《L禮香的真相》背景設定是在昭和時代末，即是大約香港的80年代左右。中川梨花與昭和學生妹的打扮一點都不違和，網民反而覺得與她的氣質十分相襯。不只日本人，連內地網民都因為看過這套劇而被她的演技和甜美樣子俘虜，形容她是「昭和系甜妹」，內地粉絲還會去社交網站留言支持。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看中川梨花的美照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 17 + 17 + 17

同場加映︰菅田將暉都贏過！日本少男選舉Junon Superboy2020 冠軍得14歲 !

很多人兒時都有幻想過明星，當長大後有些人會放棄，有些人則會視之為夢想。日本美男選舉Junon Superboy Contest 2020近日公布結果，參賽者不少是13、14歲的男孩，而冠軍則由14歲中學三年級生奪得。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看看35強和得獎選手👇🏻👇🏻👇🏻

+ 18 + 18 + 18

點擊看全文︰菅田將暉都贏過！日本少男選舉Junon Superboy2020 冠軍得14歲 !

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥