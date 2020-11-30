說到日本「國民女神」，你會想起誰？快要踏入2021年，是時候總結一下今年活躍銀幕前的日本女演員！有日本網站發起投票，讓網民選出本年度的「國民女神」，結果竟然有多位00後的新世代女演員上榜，包括濱邊美波、上白石姊妹等，究竟今年32歲的新垣結衣能否保住王位？！

最近，日本投票網站《ランキングー》發起投票，選出2020年「清純派國民女神」，最後有超過13000位由10歲至60歲的網民響應參與。不過，大家心目中的女神石原里美、北川景子居然10甲不入，反而有多位千禧後女演員上榜，包括濱邊美波、上白石萌歌等人，年輕女演員們的人氣勢不可擋，到底新垣結衣能否在一班00後妹妹手中保住王位呢？

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踏入年尾，是時候留意下一年的運勢，為2021年做好準備！日本在每年最後幾個月都會公佈未來一年的運勢，最近知名占卜網站就發表了2021年最新生日運勢占卜排行榜，除了知道自己是幸運兒還是倒霉蛋，同時亦可知道自己下年的主題年是什麼，讓你對未來有更明確的方向！

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