踏入年尾，是時候留意下一年的運勢，為2021年做好準備！日本在每年最後幾個月都會公佈未來一年的運勢，最近知名占卜網站就發表了2021年最新生日運勢占卜排行榜，除了知道自己是幸運兒還是倒霉蛋，同時亦可知道自己下年的主題年是什麼，讓你對未來有更明確的方向！

2021年頭兩名的「幸運兒」日本代表藝人－中島美嘉和上白石萌歌！快看內文看看她們的生日日期吧！

日本占卜網站「占いちゃんは考えた」最近公佈了「2021年最新生日運勢占卜排行榜」，除了測出你下一年的運程，還分別指出你在2021年大概會向甚麼走勢發展，一共有12個大方向！究竟哪位壽星是新一年的「超級幸運兒」、哪些日期出生的人會踏入「愛情之年」桃花旺盛？

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知道自己的生日運勢排行後，可以再看看明年的主題，總共有12個主題年

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同場加映：日夫妻為2歲病危女募捐被轟太自私 做一件事感動全國瞬間籌得3億

天下間的父母都為兒女操碎了心，雖然大家口中都說著「望子成龍」，但其實親生骨肉能夠健康、快樂地成長，就是父母最大的心願。健康可貴，不是為每條小生命都能順利長大成人，日本一對夫婦就慘遭命運作弄，誕下雙胞胎後不久就因病痛失大女兒，而小女兒則被告知只剩下3個月壽命，生存機會渺茫。

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